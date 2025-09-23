Allegri e Conte di nuovo contro 12 anni dopo Max sarai tu l' anti-Napoli?

I due allenatori si affronteranno l'uno contro l'altro 12 anni dopo l'ultima volta, quando nell'ottobre del 2013 la Juve di Conte sconfisse il Milan di Max. Il tecnico azzurro vuole il sesto scudetto, Allegri (con Leao e Jashari da ritrovare) punta ad essere l'anti-Conte. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Allegri e Conte, di nuovo contro 12 anni dopo. Max, sarai tu l'anti-Napoli?

Max e Antonio come Sinner e Alcaraz. Ma ora tocca ad Allegri fare il... Conte

Come Sinner e Alcaraz, Conte e Allegri si avvicendano e rincorrono con un’ossessione in comune (Vocalelli)

Dal Napoli al Milan, Allegri ha la sua vendetta: Conte spiazzato

Allegri – Conte: la vera sfida. Pioli assente, Gasperini trasformato. Tudor serve di più - Come tutte le settimane torna la rubrica del direttore di Tmwradio Marco Piccari. Riporta tuttomercatoweb.com

Napoli: Conte punge Allegri e fa chiarezza sui nuovi Hojlund ed Elmas, poi lo sfogo sul Fantacalcio - Antonio Conte si prepara al rientro in campo dopo la pausa delle nazionali. Secondo sport.virgilio.it