"Una rivolta teatrale". È questo il titolo scelto per la stagione 20252026 del Teatro alle Vigne di Lodi, presentata sabato sera dal direttore artistico Mauro Simone (nella foto). Una rivolta che, come ha spiegato lo stesso Simone, "non alza la voce, ma scava in profondità". Non quindi una ribellione rumorosa, ma un cambiamento silenzioso e radicale, fatto di nuove prospettive, di sguardi differenti e di un rapporto rinnovato con la città, proprio nel 40esimo anniversario del teatro. Da Kafka a Katia Follesa, da Shakespeare alla stand-up comedy, ma anche balletti, opere liriche, marionette, spettacoli per le famiglie concerti nel cartellone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Alle Vigne si volta pagina. Tradizione e sperimentazione nel cartellone 2025-2026