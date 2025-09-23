Allarme topi in centro storico | Serve una disinfestazione accurata

C’è un problema di topi in centro storico a Corridonia. Sembrano ripetersi da tempo le incursioni dei roditori all’interno delle abitazioni, come raccontato Michele D’Elia, proprietario di diversi immobili nel borgo antico, ed ex sottufficiale della polizia che ha raccolto foto e testimonianze dei residenti. "Di notte c’è un passeggio di topi – ha spiegato – non parliamo di ratti piccoli, ma pantegane di grossa taglia che circolano sia sui tetti che nei giardini. Avendo alcune case affittate ho ricevuto le segnalazioni degli inquilini in quanto questi topi entrano dentro gli appartamenti; in una foto uno era arrivato addirittura in cucina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Allarme topi in centro storico: "Serve una disinfestazione accurata"

