Tempo di lettura: 2 minuti Il centro storico di Sarno continua a rappresentare una sfida importante in termini di sicurezza, manutenzione e vivibilità per i residenti. La problematica riguarda edifici pericolanti e infrastrutture che, da tempo, necessitano di interventi urgenti da parte delle autorità competenti. Alcuni cittadini di vicolo Primo Mortaro hanno segnalato una situazione particolarmente critica: due anni fa un solaio è ceduto in una delle abitazioni storiche, con l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno dichiarato l’edificio pericolante. Nonostante il Comune abbia provveduto a delimitare l’area con un recinto e a chiudere temporaneamente la strada, la situazione si protrae senza interventi risolutivi da due anni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Allarme sicurezza nel centro storico di Sarno: Sirica (FdI) chiede interventi immediati

