Allarme maltempo in Italia strade allagate e persone intrappolate È polemica Nessuna allerta meteo
Il maltempo torna a colpire con forza il Nord e il Centro Italia. Nelle prime ore di martedì 23 settembre violenti nubifragi hanno causato allagamenti diffusi e danni ingenti. Secondo i dati pluviometrici, all’alba in poche ore si sono registrati oltre 70 millimetri di pioggia, con conseguenze immediate sulla viabilità e sulla sicurezza dei cittadini. Colpite soprattutto la Liguria e la Toscana, in particolare il Golfo della Spezia e l’area della bassa Val di Magra. Le zone maggiormente colpite sono quelle comprese tra Porto Venere e Cadimare, dove strade e piazze si sono trasformate in veri e propri corsi d’acqua. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Maltempo sferza il Nord, turista ancora dispersa in Piemonte. Violento nubifragio a Ischia - Sindaco di Ischia: Due scuole evacuate; Strade come fiumi e persone bloccate nelle auto: una donna dispersa; Allerta maltempo in Italia: pioggia, allagamenti, fiumi esondati e anche la neve. FOTO.
Maltempo in Liguria, a La Spezia strade come fiumi e piazze allagate: “Non c’era nessuna allerta meteo” - Decine le chiamate ai Vigili del Fuoco per il maltempo in Liguria a causa di sottopassi e scantinati allagati e persone intrappolate a La Spezia ... Riporta fanpage.it
Italia sotto la pioggia: Ischia sommersa dal nubifragio, Piemonte in ansia per la turista dispersa - Intanto in Piemonte continuano le ricerche di una turista dispersa: il maltempo non ... Scrive alfemminile.com