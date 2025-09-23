Allarme maltempo in Italia strade allagate e persone intrappolate È polemica Nessuna allerta meteo

Il maltempo torna a colpire con forza il Nord e il Centro Italia. Nelle prime ore di martedì 23 settembre violenti nubifragi hanno causato allagamenti diffusi e danni ingenti. Secondo i dati pluviometrici, all’alba in poche ore si sono registrati oltre 70 millimetri di pioggia, con conseguenze immediate sulla viabilità e sulla sicurezza dei cittadini. Colpite soprattutto la Liguria e la Toscana, in particolare il Golfo della Spezia e l’area della bassa Val di Magra. Le zone maggiormente colpite sono quelle comprese tra Porto Venere e Cadimare, dove strade e piazze si sono trasformate in veri e propri corsi d’acqua. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it