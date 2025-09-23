Allarme in America | il Paese verso una guerra civile? Tutti i segnali

Negli Stati Uniti tira un’aria di guerra civile. Dopo il brutale omicidio di Charlie Kirk, fondatore di Turning Point, diversi politici hanno annullato ogni evento in presenza per timore di nuovi attentati. L’allarme è bipartisan: figure di destra e sinistra cancellano gli appuntamenti pubblici. La Camera ha stanziato fondi aggiuntivi per la sicurezza dei suoi membri, mentre il Senato discute già una misura analoga. Il Washington Post racconta che Ruben Gallego, senatore democratico dell’Arizona e possibile candidato presidenziale, ha ricevuto così tante minacce nell’ultima settimana da rinunciare a ogni evento pubblico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

