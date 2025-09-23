Allarme droni | Oslo riapre spazio aereo

5.05 Lo spazio aereo sopra l'aeroporto di Oslo è stato riaperto. Era stato chiuso circa 3 ore fa per la presenza di alcuni droni secondo quanto ha scritto Monica Fasting,responsabile della comunicazione dell'aeroporto di Oslo, in una mail all'agenzia di stampa norvegese NTB. "Lo spazio aereo è stato riaperto. Chiediamo ai passeggeri dipresentarsi normalmente". L'aeroporto era stato precedentemente chiuso dopo che almeno due droni erano stati avvistati nei pressi della pista di atterraggio. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it