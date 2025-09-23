Allarme droni | Oslo riapre spazio aereo
5.05 Lo spazio aereo sopra l'aeroporto di Oslo è stato riaperto. Era stato chiuso circa 3 ore fa per la presenza di alcuni droni secondo quanto ha scritto Monica Fasting,responsabile della comunicazione dell'aeroporto di Oslo, in una mail all'agenzia di stampa norvegese NTB. "Lo spazio aereo è stato riaperto. Chiediamo ai passeggeri dipresentarsi normalmente". L'aeroporto era stato precedentemente chiuso dopo che almeno due droni erano stati avvistati nei pressi della pista di atterraggio. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: allarme - droni
Droni, l’allarme delle Nazioni Unite: “Una delle armi più letali in Ucraina”. Mosca usa quelli con l’AI
Cresce l'allarme per la 18enne scomparsa: cabina di regia in prefettura. Ricerche anche con i droni e in mare
Ucraina, arrestato un parlamentare per corruzione: «Intascava tangenti sui droni». Allarme aereo a Kiev
Copenaghen, allarme droni: stop a decolli e atterraggi nello scalo principale #copenaghen #danimarca #aeroporto - X Vai su X
#Droni non autorizzati sullo stabilimento siderurgico di #Taranto: scatta l’allarme, indagano Carabinieri e Digos - facebook.com Vai su Facebook
Droni sospetti, riapre l'aeroporto di Copenaghen ma chiude quello di Oslo. Decine di voli sospesi; Droni sull’aeroporto di Copenaghen: lo scalo riapre con voli cancellati. Problemi anche a Oslo; Avvistati droni l’aeroporto di Copenhagen riapre dopo la chiusura del traffico aereo | voli cancellati e dirottati Problemi anche a Oslo.
Droni sospetti, riapre l'aeroporto di Copenaghen ma chiude quello di Oslo. Decine di voli sospesi - Un “allarme droni” dai contorni e dalle proporzioni ancora non chiare getta nel caos i voli in Scandinavia. Segnala msn.com
Droni sospetti sugli aeroporti di Copenaghen e Oslo, decine voli deviati: ritardi e cancellazioni, code di passeggeri rimasti a terra - È il bilancio di una serata di caos sui cieli di Copenaghen, quando sull'aeroporto della capitale danese ... Secondo msn.com