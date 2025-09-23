Allarme Buongiorno il Napoli si muove | lo riporta in Serie A
Il Napoli pronto a un nuovo rinforzo di mercato, le condizioni di Buongiorno preoccupano: a gennaio grande ritorno in Italia Prosegue la striscia vincente del Napoli, che ha battuto anche il Pisa e si è issato al comando solitario della classifica in Serie A. Ancora a punteggio pieno gli azzurri, anche se la gara contro i toscani di Gilardino non è stata per niente semplice. Un po’ di sofferenza per gli uomini di Conte, con qualche strafalcione di troppo. E una brutta notizia rappresentata dal nuovo infortunio muscolare di Alessandro Buongiorno, che era rientrato da poco. Il numero 4 azzurro si è fermato negli ultimi minuti del match, lamentando un problema muscolare. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
In questa notizia si parla di: allarme - buongiorno
Buongiorno da qualche giorno l'inverter non carica le batterie e dà segnale di allarme qualcuno ha avuto lo stesso problema? è riuscito a risolvere senza assistenza? Grazie - facebook.com Vai su Facebook
Allarme Buongiorno, il Napoli si muove: lo riporta in Serie A.
Napoli, giovani si intrufolano nell’edificio abbandonato: paura e allarme a Barra - Momenti di paura a Barra, nella zona orientale di Napoli, dove ieri sera un gruppo di giovanissimi si è intrufolato nella struttura comunale abbandonata di piazza detta Bisignano mentre era in corso ... Si legge su ilmattino.it
Lukaku, allarme Napoli! Ansia Conte, si torna sul mercato. Como su Laporte, Roma-Sancho, si lavora - L’infortunio occorso in amichevole contro l’Olympiacos a Romelu Lukaku rischia di essere più serio del previsto. Lo riporta tuttosport.com