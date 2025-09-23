Allarme Buongiorno il Napoli si muove | lo riporta in Serie A

Il Napoli pronto a un nuovo rinforzo di mercato, le condizioni di Buongiorno preoccupano: a gennaio grande ritorno in Italia Prosegue la striscia vincente del Napoli, che ha battuto anche il Pisa e si è issato al comando solitario della classifica in Serie A. Ancora a punteggio pieno gli azzurri, anche se la gara contro i toscani di Gilardino non è stata per niente semplice. Un po’ di sofferenza per gli uomini di Conte, con qualche strafalcione di troppo. E una brutta notizia rappresentata dal nuovo infortunio muscolare di Alessandro Buongiorno, che era rientrato da poco. Il numero 4 azzurro si è fermato negli ultimi minuti del match, lamentando un problema muscolare. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

