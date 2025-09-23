All'aeroporto di Fiumicino apre il primo dog relais italiano | a cosa serve e quanto costa l' albergo per cani
All'aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma è nata una struttura pensata per offrire un servizio di ospitalità ai cani delle persone che devono partire e che hanno bisogno di lasciarli in pensione. Pensato per garantire il benessere di Fido, offre "camere" spaziose e servizi particolari come l'aromaterapia per la gestione dell'ansia da separazione o la possibilità di effettuare video chiamate per monitorare il proprio cane. 🔗 Leggi su Fanpage.it
