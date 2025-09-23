All’Accademia di Belle Arti torna Mfa mostra delle studentesse e degli studenti Esposizioni nella sede centrale e all’ex chiesa dei Pretoni Proiezioni al Giunti Odeon e uno spettacolo teatrale all’Orto Botanico
Dal 25 settembre al 16 ottobre 2025, l’Accademia di Belle Arti di Firenze ospita MFA 2025, la mostra di fine anno con una selezione di ricerche delle studentesse e degli studenti di diversi Dipartimenti e Corsi. L’esposizione, curata dai professori Domenico Antonio Mancini, Veronica Montanino. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
