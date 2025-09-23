Alla scoperta di radici e tradizioni | Lezioni di Mare chiude col pieno
Condivisione, amore per le tradizioni e per il mare. È stato questo e tanto altro la terza edizione di " Lezioni di Mare ", il format che dal 2023 chiude la stagione estiva civitanovese celebrando il legame della comunità con le proprie radici territoriali. Il progetto, che è ideato e curato da Veronica Petrelli per l’associazione culturale Cibo&Benessere, ha come obiettivo diffondere conoscenze e suggestioni ispirate al e dal mare, consegnate alla cittadinanza da esperti e conoscitori dei tanti temi approfonditi nel corso degli incontri. Sette gli appuntamenti che hanno avuto luogo quest’anno, organizzati in formula diffusa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
