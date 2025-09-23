Alla scoperta delle tombe a camera degli Etruschi l’avventura virtuale in stile Indiana Jones

Roma, 23 settembre 2025 – Addentrarsi in stretti cunicoli sotterranei alla scoperta di una tomba a camera etrusca, ma rimanendo comodamente seduti davanti al computer. L’avventura digitale in stile Indiana Jones è oggi possibile grazie a un portale realizzato dall’ Istituto Svedese di studi classici di Roma in collaborazione con l’ Università di Göteborg. Si tratta di un progetto innovativo che unisce tecnologia e ricerca storica per rendere accessibile a studiosi, studenti e semplici appassionati un patrimonio culturale e architettonico altrimenti difficile da raggiungere. 298 tombe tutte da scoprire. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Alla scoperta delle tombe a camera degli Etruschi, l’avventura virtuale in stile Indiana Jones

In questa notizia si parla di: scoperta - tombe

In questo contributo video, la funzionaria restauratrice Maria Cristina Tomassetti ci accompagna alla scoperta della Tomba Mengarelli, un imponente sepolcro del VII secolo a.C. che si articola attraverso un lungo corridoio d'ingresso che penetra nelle viscere

