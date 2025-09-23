Alla scoperta delle tombe a camera degli Etruschi l’avventura virtuale in stile Indiana Jones

Roma, 23 settembre 2025 – Addentrarsi in stretti cunicoli sotterranei alla scoperta di una tomba a camera etrusca, ma rimanendo comodamente seduti davanti al computer. L’avventura digitale in stile Indiana Jones è oggi possibile grazie a un portale realizzato dall’ Istituto Svedese di studi classici di Roma in collaborazione con l’ Università di Göteborg. Si tratta di un progetto innovativo che unisce tecnologia e ricerca storica per rendere accessibile a studiosi, studenti e semplici appassionati un patrimonio culturale e architettonico altrimenti difficile da raggiungere. 298 tombe tutte da scoprire. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

