Alla Fondazione Rosselli il saggio sullo 'svanimento' di Carlo Cafiero.

Firenze, 23 settembre 2025 - Il 25 settembre alle 17 alla Fondazione Rosselli in via degli Alfani 101r a Firenze sarà presentato il saggio “Svanire d’amore e d’ideale: inchiesta storica sullo svanimento di Carlo Cafiero” con gli interventi di Lorenza Foschini, Michele Finelli e Valdo Spini: sarà presente l'autore Valerio Lisi. “Il libro – spiega Lisi - ripercorre la vita dell’anarchico ottocentesco Carlo Cafiero attraverso l’amore non corrisposto per Anna Kuliscioff: sullo sfondo vi è anche la città di Firenze che costituì una tappa dirimente per entrambi. Infatti Cafiero vi visse dal 1867 al dicembre 1869 quando decise di abbandonare l’ovattato impiego presso l’ambasciata belga per abbracciare gli ideali anarchici, a cui consacrò la sua esistenza fino a perdere la ragione; la Kuliscioff conobbe il carcere dal 2 ottobre 1878 al gennaio 1880, dopo un processo in cui rivendicò con orgoglio e determinazione i suoi ideali socialisti consegnandola alla storia”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

