Alla fine i social hanno mostrato lo sciopero contro il genocidio nonostante il ban | comunicare serve

Ilfattoquotidiano.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Marco Marangio Meno storie, meno contenuti, eppure si è comunicato. Non sempre i social sono un male. Sono uno strumento e, come tale, tutto dipende da come viene utilizzato. Prova ne è stato lo sciopero per Gaza del 22 settembre. Organizzato in 80 piazze italiane (tutte piene), con tangenziali e porti bloccati, lo slogan “blocchiamo tutto” ha contribuito a veicolare il messaggio di sdegno contro il genocidio. Lo sciopero è passato anche tra le “roccaforti” di Meta: su Facebook e Instagram content creator e influencer hanno manifestato il loro dissenso evitando di pubblicare qualsiasi tipologia di contenuto che non fosse a tema Gaza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

