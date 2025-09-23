È con "felicità e preoccupazione" che la compagnia Kepler-452 (ovvero Enrico Baraldi e Nicola Borghesi) accoglie uno dei più importanti riconoscimenti teatrali: il premio ’Le Maschere del Teatro Italiano’, nella categoria Miglior autore di novità italiana. Il loro ’A Place of Safety’, che ha debuttato lo scorso febbraio all’Arena del Sole, è stato scelto tra le proposte finaliste, ‘Affogo’ di Dino Lopardo e ‘Il medico dei maiali’ di Davide Sacco. Dopo il ricevimento al Quirinale, accolti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, attori, registi e professionisti del settore hanno ricevuto i premi al Teatro Argentina di Roma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alla compagnia Kepler-452 il premio ’Le maschere del teatro’