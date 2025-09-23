Alla compagnia Kepler-452 il premio ’Le maschere del teatro’
È con "felicità e preoccupazione" che la compagnia Kepler-452 (ovvero Enrico Baraldi e Nicola Borghesi) accoglie uno dei più importanti riconoscimenti teatrali: il premio ’Le Maschere del Teatro Italiano’, nella categoria Miglior autore di novità italiana. Il loro ’A Place of Safety’, che ha debuttato lo scorso febbraio all’Arena del Sole, è stato scelto tra le proposte finaliste, ‘Affogo’ di Dino Lopardo e ‘Il medico dei maiali’ di Davide Sacco. Dopo il ricevimento al Quirinale, accolti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, attori, registi e professionisti del settore hanno ricevuto i premi al Teatro Argentina di Roma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: compagnia - kepler
26-27-28 settembre venerdì h 21, sabato h 19 e domenica h 17 A PLACE OF SAFETY Kepler-452 viaggio nel mediterraneo centrale Ideazione Kepler-452 regia e drammaturgia Enrico Baraldi e Nicola Borghesi con le parole di Flavio Catalano, Miguel Duarte, - facebook.com Vai su Facebook
Alla compagnia Kepler-452 il premio ’Le maschere del teatro’; Sirolo. XXI edizione del Festival e Premio Nazionale Franco Enriquez 2025: Anna Teresa Rossini, Giacomo Poretti, Elio De Capitani, Corrado Tedeschi, Paola Minaccioni, Mauro Lamantia, Horacio Czertok, Claudio Longhi, Giampiero Beltotto, Enrico Baraldi,; A PLACE OF SAFETY.
Alla compagnia Kepler-452 il premio ’Le maschere del teatro’ - Nella categoria Miglior autore di novità per il testo ’A Place of Safety’, che racconta il lavoro della Sea- Come scrive msn.com
La vicenda della Gkn torna in uno spettacolo a Bologna - 452, con cui la compagnia ha vinto il Premio speciale Ubu 2023, torna in scena a Bologna dal 23 gennaio al 4 febbraio ... Segnala ansa.it