Alla Città dell' Altra Econmia il NET village per la notte europea dei ricercatori

Il 26 e 27 settembre torna a Roma il NET Village, cuore della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori presso la Città dell’Altra Economia. Un programma gratuito e aperto a tutte le età porterà il pubblico a incontrare scienziate e scienziati, partecipare a laboratori, talk e spettacoli. 🔗 Leggi su Romatoday.it