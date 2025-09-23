Alla Città dell' Altra Econmia il NET village per la notte europea dei ricercatori
Il 26 e 27 settembre torna a Roma il NET Village, cuore della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori presso la Città dell’Altra Economia. Un programma gratuito e aperto a tutte le età porterà il pubblico a incontrare scienziate e scienziati, partecipare a laboratori, talk e spettacoli. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Il 26 #settembre al NET Village di Roma - Città dell'Altra Economia - CAE prepariamoci ad intraprendere un'esplorazione affascinante del viaggio cosmico dei neutrini. ? Ne "Il viaggio del neutrino. Dallo spazio all'oceano profondo" seguiremo il loro incredi