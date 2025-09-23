Arezzo, 23 settembre 2025 – . La di Special Olympics è in programma nella città portoghese di Seixal da giovedì 25 settembre manifestazione - Motor Activity Training Program. La manifestazione, inserita nel circuito Special Olympics, è in programma nella città portoghese di Seixal da giovedì 25 a domenica 28 settembre e offrirà un'occasione di confronto per atleti e atleti con gravi disabilità intellettive provenienti da tutta Europa. Tra i tre convocati dalla nazionale italiana sarà presente anche Melania Padovano di All Stars Arezzo Onlus insieme alla sua allenatrice Stella Moretti che, alla vigilia della partenza, ha simbolicamente ricevuto l'abbraccio e l'augurio della città tramite il vicesindaco Lucia Tanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - All Stars Arezzo Onlus alla prima edizione del Meeting Internazionale MATP