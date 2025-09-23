All of You

Today.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando un nuovo test che determina il profilo dell'anima gemella viene sottoposto a due migliori amici, questi trascorrono i dodici anni successivi cercando di resistere all'impulso di sconvolgere le strade che le loro vite hanno preso - matrimonio, figli e tragedie - nonostante l'innegabile. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nuovo - test

Dna ignoto su Chiara Poggi, è caccia al terzo uomo: oggi l’esito del nuovo test. Cosa può succedere?

Esperti, Mosca prepara test nuovo missile nucleare

Rischio cardiovascolare: un nuovo test per consentire interventi preventivi

‘All of You’: trama e cast del drama romantico Apple Tv+; Amy Lee, Courtney LaPlante e Poppy insieme per il brano ‘End Of You’; All of You.

of youAll of You: amore, destino e seconde possibilità - Brett Goldstein e Imogen Poots protagonisti di All of You, nuovo romantic drama di Apple TV+ diretto da William Bridges. Secondo globestyles.com

All of You 2024 - All of You è un film del 2024 diretto da William Bridges con Brett Goldstein e Imogen Poots. Si legge su movieplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Of You