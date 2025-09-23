Alice nella città Il film d' apertura è Good Boy horror narrato dal punto di vista di un cane
La particolarità di questa pellicola sta nel fatto che la storia viene raccontata direttamente dal punto di vista del cane protagonista Sarà Good Boy, esordio dietro la macchina da presa di Ben Leonberg, ad aprire la XXIII edizione di Alice nella città, in programma dal 15 al 26 ottobre a Roma, in parallelo e in collaborazione con la Festa del Cinema. Nato come esperimento a partire da un cortometraggio, girato con budget ridotto e nel corso di tre anni, Good Boy si è trasformato in un caso cinematografico. Dopo l'anteprima al SXSW Film & TV Festival 2025, la critica lo ha accolto con entusiasmo (95% di recensioni positive su Rotten Tomatoes) e il trailer ha raccolto milioni di visualizzazioni online, spinto . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: alice - citt
DALLE STORIES ALLE STRADE: LA CRISI CLIMATICA NELLE CITTA Dialogo con Alice Pomiato La crisi climatica è ovunque, ma è nelle città che esplode con più forza. Eppure, mentre sui social cresce l’attenzione e migliaia di giovani seguono creator e div - facebook.com Vai su Facebook
Alice nella città. Il film d'apertura è Good Boy, horror narrato dal punto di vista di un cane - La particolarità di questa pellicola sta nel fatto che la storia viene raccontata direttamente dal punto di vista del cane protagonista ... Scrive movieplayer.it
Flow - Un mondo da salvare: il trailer italiano del bellissimo film d'animazione in anteprima ad Alice nella città - Il 7 novembre arriverà al cinema con Teodora Film il lungometraggio animato che ha incantato Cannes, Flow - Segnala comingsoon.it