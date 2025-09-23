Alice nella città Il film d' apertura è Good Boy horror narrato dal punto di vista di un cane

La particolarità di questa pellicola sta nel fatto che la storia viene raccontata direttamente dal punto di vista del cane protagonista Sarà Good Boy, esordio dietro la macchina da presa di Ben Leonberg, ad aprire la XXIII edizione di Alice nella città, in programma dal 15 al 26 ottobre a Roma, in parallelo e in collaborazione con la Festa del Cinema. Nato come esperimento a partire da un cortometraggio, girato con budget ridotto e nel corso di tre anni, Good Boy si è trasformato in un caso cinematografico. Dopo l'anteprima al SXSW Film & TV Festival 2025, la critica lo ha accolto con entusiasmo (95% di recensioni positive su Rotten Tomatoes) e il trailer ha raccolto milioni di visualizzazioni online, spinto . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

