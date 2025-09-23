Alice Martinelli de Le Iene è diventata mamma le foto con il piccolo Orazio Alejandro

Fanpage.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alice Martinelli de Le Iene è diventata mamma per la prima volta. A distanza di una settimana dal lieto evento, la giornalista condivide nuovamente alcuni scatti in cui si mostra insieme a suo figlio Orazio Alejandro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

alice - martinelli

