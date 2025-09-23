Alex Ettore Sorrentino ucciso in garage a Loreto colpito in testa da varie direzioni | l’autopsia

I primi risultati dell’autopsia sul corpo del 45enne Alex Ettore Sorrentino, trovato senza vita in un garage di Loreto, in provincia di Ancona. Era morto da giorni, fatale un trauma cranico encefalico causato da più colpi alla testa ricevuti da varie direzioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Gli investigatori vogliono far luce su cause e giorni della morte di Ettore Alex Sorrentino il cui corpo è stato trovato venerdì in un garage. In carcere il compagno della proprietaria del box auto che domani comparirà davanti al giudice. Sulle ipotesi del delitto c'è

Alex Ettore Sorrentino scomparso e trovato morto in un garage a Loreto, l’ombra della droga dietro il delitto - Sono le prime indiscrezioni che trapelano dalle indagini, ancora serrate, sul decesso scoperto in un garage di ... Lo riporta fanpage.it

Omicidio Ettore Alex Sorrentino a Loreto, chi è il sospettato Matteo Borrelli? Fermo non convalidato - Il gip ha escluso il pericolo di fuga e non convalidato il fermo dell'uomo accusato di aver ucciso Sorrentino a Loreto. Riporta tag24.it