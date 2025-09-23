Alex Ettore Sorrentino ucciso con una mazzetta da muratore nel garage | la testa fracassata con più colpi
Il 45enne Alessandro Ettore Sorrentino sarebbe stato ucciso con una o due mazzette da muratore. È quanto emerge dall'autopsia condotta sul corpo dell'uomo trovato morto in via Altötting Loreto (Ancona) il 19 settembre. L'autopsiaL'esame autoptico è stato eseguito il 22 settembre all'istituto di. 🔗 Leggi su Today.it
Gli investigatori vogliono far luce su cause e giorni della morte di Ettore Alex Sorrentino il cui corpo è stato trovato venerdì in un garage. In carcere il compagno della proprietaria del box auto che domani comparirà davanti al giudice. Sulle ipotesi del delitto c'è
