Alessia Orro torna in Italia | la stagione con il Fenerbahce parte a Oristano! C’è Sardegna Volleyball Challenge
Alessia Orro si appresta a iniziare la propria avventura con il Fenerbahce Istanbul. La palleggiatrice, reduce dai trionfali Mondiali dove è stata incoronata MVP del torneo, si è accasata in Turchia e indosserà i colori della squadra guidata da coach Marcello Abbondanza. Tra l’altro giocherà in diagonale con la formidabile bomber turca Melissa Vargas e alzerà anche per due schiacciatrici di spessore come la russa Arina Fedorovtseva e la brasiliana Ana Cristina, oltre che per due centrali di spicco come la turca Eda Erdem e la polacca Agnieszka Korneluk. La stagione agonistica è ormai alle porte e il club anatolico ha deciso di prepararsi in un torneo amichevole, che si disputerà in Sardegna il 25-26 settembre. 🔗 Leggi su Oasport.it
Alessia Orro e Myriam Sylla, l’amicizia oltre la rete fra pallavolo e social
Alessia Orro: “Non ci siamo adattate al ritmo di Cuba. Siamo un gruppo completo”
Alessia Orro: “La pazienza non ci fa perdere il focus. Giocato con sicurezza e attitudine”
Alessia Orro torna in Italia per il "Sardegna volleyball challenge”: debutto a casa con la maglia del Fenerbahce - Alessia Orro torna in Sardegna, a casa sua, per il 3° Torneo internazionale di pallavolo femminile “Sardegna volleyball challenge”, in programma dal 24 al 27 settembre. Riporta ilmessaggero.it
De Gennaro già in campo con Conegliano, primo trofeo dopo i Mondiali: Orro torna in Sardegna, subito sold out - Volley, vacanze finite per le Azzurre vincitrici dei Mondiali: De Gennaro in campo con Conegliano ed è subito trofeo. Scrive sport.virgilio.it