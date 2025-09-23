Alessia Orro si appresta a iniziare la propria avventura con il Fenerbahce Istanbul. La palleggiatrice, reduce dai trionfali Mondiali dove è stata incoronata MVP del torneo, si è accasata in Turchia e indosserà i colori della squadra guidata da coach Marcello Abbondanza. Tra l’altro giocherà in diagonale con la formidabile bomber turca Melissa Vargas e alzerà anche per due schiacciatrici di spessore come la russa Arina Fedorovtseva e la brasiliana Ana Cristina, oltre che per due centrali di spicco come la turca Eda Erdem e la polacca Agnieszka Korneluk. La stagione agonistica è ormai alle porte e il club anatolico ha deciso di prepararsi in un torneo amichevole, che si disputerà in Sardegna il 25-26 settembre. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alessia Orro torna in Italia: la stagione con il Fenerbahce parte a Oristano! C’è Sardegna Volleyball Challenge