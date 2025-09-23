Alessia Marcuzzi è già regina dell'autunno | il suo look color caffè è tutto da imitare

Fanpage.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'autunno 2025 è cominciato e Alessia Marcuzzi ha proposto il look da imitare assolutamente per essere chic e glamour: ecco tutti i dettagli del suo completo color caffè. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: alessia - marcuzzi

Alessia Marcuzzi esclusa ma non troppo, cosa farà a settembre su Rai 1

Palinsesti Prime Video: le 10 novità con l’inedita coppia natalizia Luisa Ranieri e Alessandro Gassmann, il reality di Alessia Marcuzzi, 4 funerali con i comici

Alessia Marcuzzi, impeccabile in tailleur nero per il lancio del suo nuovo reality

Alessia Marcuzzi, le vacanze in Grecia tra amici (anche Vip), balli e bikini sorprendenti - Alessia Marcuzzi sarà presto nuovamente protagonista della televisione italiana, visto che &#232; stata confermata nel ruolo di giudice di Tale e Quale Show. Scrive dilei.it

Alessia Marcuzzi: "Dopo i 50 anni non &#232; stato facilissimo. Mi vedo piena di difetti" - La conduttrice televisiva, che il prossimo 11 novembre compirà 53 anni, sembra proprio non dimostrarli: sui social ... Come scrive gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Alessia Marcuzzi 232 Gi224