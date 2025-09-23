Alessandro Scandurra | Grazie per il sostegno il Riesame mi riconsegna dignità
“Desidero esprimere profonda gratitudine a chi, in questi mesi difficili, mi ha espresso sostegno e fiducia; la vostra vicinanza è stata una forza concreta e mi ha confermato che la trasparenza e l’integrità non sono soltanto valori dichiarati, ma vissuti e condivisi”. A scrivere queste parole -. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
La memoria difensiva dell’architetto Alessandro Scandurra: “Mai favorito interessi privati, accusato di corruzione senza prove”
Inchiesta urbanistica, al via i ricorsi: oggi in udienza Andrea Bezziccheri e Alessandro Scandurra
C’è un Riesame a Milano. Arresti annullati per Andrea Bezziccheri e Alessandro Scandurra
I giudici hanno respinto l’idea di una corruzione “automatica” nei rapporti tra Alessandro Scandurra, architetto e membro della Commissione paesaggio dal 2018 al 2024, e l’imprenditore Andrea Bezziccheri. di @edoflz - X Vai su X
Alessandro Scandurra: Grazie per il sostegno, il Riesame mi riconsegna dignità.
