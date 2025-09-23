Alessandro Scandurra | Grazie per il sostegno il Riesame mi riconsegna dignità

“Desidero esprimere profonda gratitudine a chi, in questi mesi difficili, mi ha espresso sostegno e fiducia; la vostra vicinanza è stata una forza concreta e mi ha confermato che la trasparenza e l’integrità non sono soltanto valori dichiarati, ma vissuti e condivisi”. A scrivere queste parole -. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Alessandro Scandurra: Grazie per il sostegno, il Riesame mi riconsegna dignità.

