Alessandro Gassmann | A Gaza un genocidio Meloni dica qualcosa Gli scontri alle manifestazioni? Pochi imbecilli

Fanpage.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessandro Gassmann si è espresso sul genocidio a Gaza chiedendo che Giorgia Meloni si esprima su questo orrore. Si è detto ferito dalle immagini di un bambino che portava sulle spalle la sorellina in lacrime, cercando la sua famiglia che evidentemente non c'era più. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: alessandro - gassmann

VIDEO | Manifestazioni per Gaza, Alessandro Gassmann: Questo Paese mi stupisce in continuazione; Cos'è la Global Sumud Flotilla che salperà per Gaza. Da Barbero a Mannoia, chi appoggia l'iniziativa; L'appello per la Palestina: «Il cinema non sia complice».

alessandro gassmann gaza genocidioManifestazioni per Gaza, Alessandro Gassmann: “Questo Paese mi stupisce in continuazione. Una meraviglia” - L'attore sui social ha espresso il suo stupore per la partecipazione agli scioperi di ieri, poi dice: "Siamo ancora in attesa che chi ci governa dica qualcosa" ... Lo riporta dire.it

Gassmann sullo sciopero per Gaza: "Questo paese mi sorprende in positivo a volte" - L’attore Alessandro Gassmann ha commentato la mobilitazione nazionale per Gaza, sottolineando come la partecipazione lo abbia colpito favorevolmente. Riporta repubblica.it

