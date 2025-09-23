Alessandro Gassmann | A Gaza un genocidio Meloni dica qualcosa Gli scontri alle manifestazioni? Pochi imbecilli
Alessandro Gassmann si è espresso sul genocidio a Gaza chiedendo che Giorgia Meloni si esprima su questo orrore. Si è detto ferito dalle immagini di un bambino che portava sulle spalle la sorellina in lacrime, cercando la sua famiglia che evidentemente non c'era più. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Manifestazioni per Gaza, Alessandro Gassmann: “Questo Paese mi stupisce in continuazione. Una meraviglia” - L'attore sui social ha espresso il suo stupore per la partecipazione agli scioperi di ieri, poi dice: "Siamo ancora in attesa che chi ci governa dica qualcosa" ... Lo riporta dire.it
Gassmann sullo sciopero per Gaza: "Questo paese mi sorprende in positivo a volte" - L’attore Alessandro Gassmann ha commentato la mobilitazione nazionale per Gaza, sottolineando come la partecipazione lo abbia colpito favorevolmente. Riporta repubblica.it