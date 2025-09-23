Alessandro Gassmann | A Gaza un genocidio Meloni dica qualcosa E spunta il commento di Iacchetti

Ieri, 22 settembre, in migliaia sono scesi nelle piazze e nelle strade per chiedere la fine della guerra tra Israele e Palestina. Purtroppo durante lo sciopero generale ci sono stati anche degli episodi di violenza gravissimi, che hanno purtroppo distolto l'attenzione dal fine per cui lo sciopero. 🔗 Leggi su Today.it

Alessandro Gassmann: “A Gaza un genocidio, Meloni dica qualcosa. Gli scontri alle manifestazioni? Pochi imbecilli” - Alessandro Gassmann si è espresso sul genocidio a Gaza chiedendo che Giorgia Meloni si esprima su questo orrore ... Si legge su fanpage.it

alessandro gassmann gaza genocidioAntonella Clerici e Alessandro Gassmann su Gaza: «Questo massacro deve finire» - La loro voce si unisce a quella di migliaia di cittadini e lavoratori che in queste ore hanno manifestato in Italia per chiedere pace, umanità e giustizia ... Lo riporta vanityfair.it

