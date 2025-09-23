Alessandra Todde censura gli studenti | Solo domande concordate
Alessandra Todde incontra gli studenti, ma a decidere le domande è lei. Ecco allora che un incontro istituzionale tra il presidente della Regione Sardegna, nonché esponente del Movimento 5 Stelle, e gli studenti delle classi quinte degli istituti superiori Marconi-Lussu di San Gavino e Piga di Villacidro, si è subito trasformato in un caso. A sollevare il polverone ci ha pensato l'associazione "Sardegna Chiama Sardegna", che ha scoperto l'esistenza di un documento interno alla scuola. Quest'ultimo prevede rigide indicazioni sulle modalità dell'incontro previsto per il prossimo 3 ottobre. Stando al Tempo, tra le regole non manca l'imposizione di domande "concordate preventivamente con lo staff" del presidente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: alessandra - todde
Alessandra Todde, la picconata: "Il M5s vede il sondaggio ed esulta"
L’autunno caldo di Alessandra Todde: la sua giunta in bilico come le foglie. Si stringe sulla decadenza
Sardegna, Alessandra Todde decade? La data in cui può saltare tutto
"Una forma di censura preventiva": così la definiscono i portavoce dell'associazione "Sardegna Chiama Sardegna". Loro a denunciare il documento interno che svela come a un incontro con degli studenti, #AlessandraTodde abbia chiesto solo domande conc - X Vai su X
Clima, sostenibilità e trasporto ecologico al centro dell’ultima giornata della Settimana Europea della Mobilità alla Fiera di Cagliari. Tavola rotonda con i sindaci dell’hinterland, l’assessora ai Trasporti Barbara Manca e la presidente Alessandra Todde. Obiettiv - facebook.com Vai su Facebook
L’incontro degli studenti con la Todde diventa un caso: «Censura le domande dei ragazzi», la replica: «Accuse false»; Alessandra Todde. Partecipazione sì ma con le domande filtrate.; Alessandra Todde censura gli studenti: Solo domande concordate.
Sardegna, Todde mette il bavaglio agli studenti: "Solo domande concordate" - Un incontro istituzionale tra il presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, esponente del Movimento 5 Stelle, e gli studenti delle classi ... Secondo iltempo.it
Todde incontra gli studenti, ma domande controllate | Deidda: “Scivolone, si scusi” - Fa discutere l'incontro in programma tra la governatrice e gli studenti di Villacidro: le domande dovranno essere approvate dallo staff ... Lo riporta cagliaripad.it