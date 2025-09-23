Niente da fare per Lorenzo Musetti che vede sfumare ancora una volta il terzo titolo Atp in carriera. Il 23enne azzurro si è infatti dovuto arrendere in tre set nella finale di Chengdu, torneo 250 con cui ha aperto lo swing asiatico e dove sperava di trovare certezze per il Masters 1000 di Shanghai oltre che punti per qualificarsi alle Finals di Torino. Il titolo è andato al cileno Alejandro Tabilo, numero 112 del mondo, capace di laurearsi campione pur partendo dalle qualificazioni. Il punteggio finale, dopo più di due ore e mezza di battaglia, è di 6-3, 2-6, 7-6 con Musetti che non è riuscito a sfruttare due match point nell’11esimo gioco del parziale decisivo sul servizio del suo avversario. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Alejandro Tabilo, chi è il vincitore dell’Atp di Chengdu che ha battuto Musetti