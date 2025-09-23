Alejandro Tabilo chi è il vincitore dell’Atp di Chengdu che ha battuto Musetti

Lettera43.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Niente da fare per Lorenzo Musetti che vede sfumare ancora una volta il terzo titolo Atp in carriera. Il 23enne azzurro si è infatti dovuto arrendere in tre set nella finale di Chengdu, torneo 250 con cui ha aperto lo swing asiatico e dove sperava di trovare certezze per il Masters 1000 di Shanghai oltre che punti per qualificarsi alle Finals di Torino. Il titolo è andato al cileno Alejandro Tabilo, numero 112 del mondo, capace di laurearsi campione pur partendo dalle qualificazioni. Il punteggio finale, dopo più di due ore e mezza di battaglia, è di 6-3, 2-6, 7-6 con Musetti che non è riuscito a sfruttare due match point nell’11esimo gioco del parziale decisivo sul servizio del suo avversario. 🔗 Leggi su Lettera43.it

alejandro tabilo chi 232 il vincitore dell8217atp di chengdu che ha battuto musetti

© Lettera43.it - Alejandro Tabilo, chi è il vincitore dell’Atp di Chengdu che ha battuto Musetti

In questa notizia si parla di: alejandro - tabilo

Musetti in finale a Chengdu: sfida ad Alejandro Tabilo per il titolo

Pronostico e quote Lorenzo Musetti – Alejandro Tabilo, Finale Chengdu 23-09-2025 ore 13:00 italiane

ATP Chengdu 2025: Alejandro Tabilo sorprende Musetti e conquista il titolo

alejandro tabilo 232 vincitoreATP Chengdu: chi &#232; Alejandro Tabilo, l’avversario di Musetti in finale - Personaggi | Un 2024 da sogno, il record perfetto con Djokovic e l'amore per le palle corte. Scrive ubitennis.com

Cerca Video su questo argomento: Alejandro Tabilo 232 Vincitore