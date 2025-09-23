Alcuni droni sorvolano i cieli di Oslo e Copenaghen poi scompaiono | è giallo cosa sappiamo
Alcuni droni sono stati avvistati nei cieli di Oslo e Copenaghen nella tarda serata di lunedì 22 settembre. Sono scomparsi da soli. Zelensky accusa la Russia. Cosa sappiamo finora. L’aeroporto di Copenaghen è stato riaperto alle 9 italiane, cinquanta voli sono stati cancellati e molti altri sono stati deviati. (Screenshot video da X) – notizie.com Ore di caos negli aeroporti di Oslo e Copenaghen, a causa di 3 o 4 droni di grandi dimensioni che hanno iniziato a sorvolare i cieli per diverse ore. Circa cinquanta voli sono stati cancellati e molti altri sono stati deviati in altri scali. 🔗 Leggi su Notizie.com
