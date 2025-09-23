Alcaraz conferma | Voglio giocare la Coppa Davis

Carlos Alcaraz andrà a Bologna per giocare la Coppa Davis. Lo conferma lo spagnolo durante la Laver Cup, in una chiacchierata con il cestista Pau Gasol: "Prima le ATP Finals e poi la Coppa Davis, voglio essere in piena forma per vedere se riusciamo a farcela". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Alcaraz conferma: "Voglio giocare la Coppa Davis"

In questa notizia si parla di: alcaraz - conferma

Carlos Alcaraz e Brooks Nader si frequentano? La sorella della modella conferma

Alcaraz fidanzato con Brooks Nader agli Us Open? La sorella di lei conferma. E c'entra Sinner... - X Vai su X

Jannik Sinner non si conferma campione a New York, Carlos Alcaraz è il nuovo re degli US Open e del tennis. L'azzurro perde la finale dello slam americano che aveva vinto lo scorso anno, battuto dallo spagnolo in 4 set con il punteggio di 2-6, 6-3, 1-6, 4-6. - facebook.com Vai su Facebook

Alcaraz conferma: Voglio giocare la Coppa Davis; Sinner si arrende in finale: trionfa Alcaraz; Sinner si arrende, Alcaraz trionfa allo US Open: 6° Slam e numero 1 al mondo, Carlos sorpassa Jannik.

Laver Cup, Fritz: “Contro Alcaraz ho giocato senza paura. È questo il tennis che voglio giocare” - Così si batte il numero 1" ha sottolineato il tennista americano al termine della gara vinta contro il fuoriclasse iberico ... Si legge su ubitennis.com

Alcaraz: "Agli US Open il miglior Carlos, ma posso crescere e voglio l'Australian Open" - Dopo il trionfo agli US Open nella finale contro Jannik Sinner, il numero 1 del ranking mondiale ha parlato alla stampa spagnola: "A Flushing Meadows ho giocato il mio miglior tennis di sempre, ma pos ... Lo riporta sport.sky.it