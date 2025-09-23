Alberto Micaglio & Band live al Castello San Martino della Vaneza

Padovaoggi.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Evento da Facebook https:www.facebook.comevents1734379343873738Alberto Micaglio è un cantautore folkrock-alternative. La sua crescita artistica è dettata dalle sue continue esperienze all'estero; tra Londra New York e Dublino dove ha cominciato a scrivere i suoi brani in inglese esibendosi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: alberto - micaglio

Alberto Micaglio live con la band all'Anfiteatro del Venda - La sua crescita artistica è dettata dalle sue continue esperienze all'estero; a ... Come scrive padovaoggi.it

Alberto Micaglio &amp; Band live al Castello San Martino della Vaneza - La sua crescita artistica è dettata dalle sue continue esperienze all'estero; tra Londra New York e Dublino dove ha cominciato a scrivere i suoi ... Secondo padovaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Alberto Micaglio Amp Band