Alberto De Rossi | Gasperini garanzia per il settore giovanile valutiamo la creazione dell’U23

Lunga intervista da parte di Tuttomercatoweb.com ad Alberto De Rossi, papà di Daniele e storico allenatore della Roma Primavera (ora responsabile dello sviluppo e formazione degli allenatore delle squadre nazionali). Tantissimi i temi toccati a livello di calcio giovanile, con una notizia importante per l’ambiente giallorosso: “La criticità maggiore per i ragazzi è il passaggio dalle giovanili alle prime squadre, dall’essere un giovane all’essere un adulto. Come AS Roma stiamo valutando la creazione della formazione U23, vediamo che le altre società hanno ottenuto vantaggi. Ne stiamo parlando, vedremo come andrà il progetto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

