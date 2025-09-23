Una location incantevole ed una collezione eterea ed elegante: lo charme di Lorenzo Serafini, direttore creativo di Alberta Ferretti, si è sentito tutto in questa collezione Primavera Estate 2026. Una collezione che urla eleganza ad ogni capo, che anche con il leopardato riesce a ricalcare quell’allure tipica di chi sa portare un capo con eleganza. Alberta Ferretti sfila alla Milano Fashion Week all’insegna dell’eleganza. “Creating joy in a private dimension. Welcome home”: così la maison presenta la sua nuova collezione al mondo. Una location da urlo e un’eleganza sussurrata: a dominare sono le forme svasate, le pieghe che rendono ogni pezzo un’opera d’arte. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Alberta Ferretti alla Milano Fashion Week 2025 è forte e femminile