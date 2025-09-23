Alberi in vaso a Bologna via al trasloco dalle piazze alle scuole

Bologna, 23 settembre 2025 – Da oggi i 100 alberi, che a luglio erano stati collocati in alcune piazze del centro per aumentare le zone d'ombra nell'ambito delle azioni di contrasto al caldo estremo messe in campo dall'Amministrazione, verranno piantati definitivamente nei giardini scolastici della città, come previsto. Ad annunciarlo è il Comune di Bologna che, in un comunicato aggiunge: "Le piante sono in buona salute, la sperimentazione ha funzionato e l'Amministrazione è intenzionata a ripeterla anche l'estate prossima". Si tratta nel dettaglio di 90 alberature (peri ornamentali, aceri campestri, lecci, ontani e gelsi) e 68 arbusti.

