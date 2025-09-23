Nel pomeriggio di sabato 27 settembre, l’Eleamare Resort di Ascea ospiterà un momento di intensa condivisione culturale: **Albano** presenterà «Il sole dentro» dialogando con **Pino Aprile** e **Grazia Serra**, all’interno della rassegna Casa Sanremo OFF. Un incontro fra voce, penna e territorio Il Cilento, con la sua quieta e discreta eleganza, diventa scenario di un . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Albano, parole e musica a Ascea con il libro Il sole dentro