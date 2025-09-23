Alatri Evade dai domiciliari e tenta di seminare in auto i Carabinieri che lo avevano individuato Arrestato è nuovamente ai domiciliari…
Cronache Cittadine ALATRI – Nella mattinata di Domenica 21 Settembre, un 40enne di Alatri è stato tratto in arresto dai militari del L'articolo Alatri. Evade dai domiciliari e tenta di seminare in auto i Carabinieri che lo avevano individuato. Arrestato, è nuovamente ai domiciliari. Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
In questa notizia si parla di: alatri - evade
Alatri – Evade dai domiciliari, 40enne finisce in manette Nella mattinata di domenica, un 40enne di | http://tg24.info | https://tg24.info/alatri-evade-dai-domiciliari-40enne-finisce-in-manette/?utm_source=twitter&utm_medium=twitter&utm_campaign=tg24info… # - X Vai su X
Alatri: evade dai domiciliari, 40enne arrestato dai carabinieri; Evade dai domiciliari, dove si trovava per un furto, se ne va a passeggio in auto: arrestato dopo un inseguimento; Alatri, evade dai domiciliari: 40enne arrestato dai Carabinieri.
Evade dai domiciliari: arrestato dai carabinieri - È stato rintracciato dai militari mentre vagava per le strade della città con la propria auto ... Come scrive ciociariaoggi.it
Evade dai domiciliari: "Vado dal fisioterapista" - Si trovava agli arresti domiciliari per rapina, violenza sessuale e lesioni personali ma è evaso ed è stato trovato all’interno di un’auto in via Giordano Bruno. Riporta ilrestodelcarlino.it