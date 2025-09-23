Alatri Evade dai domiciliari e tenta di seminare in auto i Carabinieri che lo avevano individuato Arrestato è nuovamente ai domiciliari…

ALATRI – Nella mattinata di Domenica 21 Settembre, un 40enne di Alatri è stato tratto in arresto dai militari

