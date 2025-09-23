Al voto oggi la relazione che inchioda Salis Ecco i motivi per cui le va tolta l' immunità

«Il Parlamento non ha riscontrato alcuna prova di fumus persecutionis», ovvero «elementi dai quali si evinca che le azioni giudiziarie in questione siano state intentate al fine di danneggiare l'attività politica della deputata in qualità di membro del Parlamento europeo». Sono queste le motivazioni con cui questa mattina, a Bruxelles, verrà votata la richiesta di revoca dell'immunità a Ilaria Salis. La relazione che chiede di toglierle l'immunità porta la firma di Adrian Vazquez Lazara, eurodeputato spagnolo del Ppe. Quello che andrà in scena oggi in commissione Affari legali (Juri) è un vero braccio di ferro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

