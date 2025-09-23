Al via oggi la Milano Fashion Week
Londra passa il testimone a Milano. Inizia oggi una delle più attese e complesse fashion week di sempre. Con 171 appuntamenti in calendario, la Milano Fashion Week, realizzata con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di Agenzia ICE e del Comune di Milano, non potrà che rendere omaggi a uno dei suoi fondatori, Giorgio Armani, scomparso lo scorso 4 settembre, che avrebbe festeggiato proprio in questi giorni il traguardo dei 50 anni di carriera. “La sua lezione creativa, imprenditoriale e umana è certamente preziosa nei tempi di trasformazione che la moda sta attraversando, in cui visione, qualità e coerenza rappresentano valori essenziali”, ha sottolineato Carlo Capasa, presidente di Cnmi – Camera Nazionale della Moda Italiana, “La celebrazione dei 50 anni del brand Giorgio Armani chiuderà un ricco calendario di sfilate, presentazioni ed eventi che prevede importanti e attesi debutti di direzioni creative. 🔗 Leggi su Panorama.it
In questa notizia si parla di: oggi - milano
Urbanistica Milano, oggi interrogatori. Memoria Marinoni: da pm giudizi morali
Barbara Bouchet: “Milano Calibro 9 un cult ma voglio fare la cattiva. A un certo punto dissi basta ai ruoli sexy e oggi non mi preoccupo del trucco”
Sveva Casati Modignani: “Hanno ucciso Milano e la sua anima discreta. Oggi è trattata solo come un sistema per fare affari”
Osservando gli scontri oggi di Milano quello che ci ha più colpito è l’esiguità numerica degli agenti che sono stati dispiegati per il servizio di ordine pubblico. I nostri uomini in divisa erano in inferiorità numerica e privi della necessaria tutela per svolgere a meg - X Vai su X
Sciopero oggi per Gaza, scontri in stazione a Milano: caos e cariche. Bologna, autostrada bloccata. Idranti sui manifestanti a Marghera - facebook.com Vai su Facebook
Al via oggi la Milano Fashion Week; La Milano Fashion Week primavera estate 2026 si avvicina. Tutti gli appuntamenti di quest'edizione; Oggi al via la Milano fashion week; domani apre i battenti White Resort.
Milano Fashion Week: gli eventi aperti al pubblico da non perdere questo settembre secondo Vogue Italia - Tutto quello che la Milano Fashion Week ha da offrire oltre alle sfilate: da Cinemoda Club di Vogue Italia e Kering fino alla prima mostra alla Pinacoteca di Brera dedicata a Giorgio Armani. Come scrive vogue.it
Milano alza il sipario sulla Fashion Week. Boutique, locali e passerelle: tempo di glamour, tutti gli appuntamenti da non perdere - Attesa finita, si alza il sipario sulla Milano Fashion Week donna con le proposte per la prossima estate. Riporta leggo.it