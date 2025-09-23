al via oggi la milano fashion week

Londra passa il testimone a Milano. Inizia oggi una delle più attese e complesse fashion week di sempre. Con 171 appuntamenti in calendario, la Milano Fashion Week, realizzata con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di Agenzia ICE e del Comune di Milano, non potrà che rendere omaggi a uno dei suoi fondatori, Giorgio Armani, scomparso lo scorso 4 settembre, che avrebbe festeggiato proprio in questi giorni il traguardo dei 50 anni di carriera. “La sua lezione creativa, imprenditoriale e umana è certamente preziosa nei tempi di trasformazione che la moda sta attraversando, in cui visione, qualità e coerenza rappresentano valori essenziali”, ha sottolineato Carlo Capasa, presidente di Cnmi – Camera Nazionale della Moda Italiana, “La celebrazione dei 50 anni del brand Giorgio Armani chiuderà un ricco calendario di sfilate, presentazioni ed eventi che prevede importanti e attesi debutti di direzioni creative. 🔗 Leggi su Panorama.it

