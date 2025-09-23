Al via Lineapelle e Simac | Aziende in vetrina alle fiere

Numerose aziende del fermano parteciperanno da oggi fino a venerdì a due importanti fiere di settore: Lineapelle e Simac. Complessivamente nei padiglioni di FieraMilano a Rho saranno presenti 1.150 espositori che sono concerie, accessori e componenti, tessuti e materiali sintetici provenienti da 36 nazioni presenteranno durante la prossima edizione di Lineapelle le collezioni riferite alla stagione AutunnoInverno 20262027. La loro eccellenza creativa e manifatturiera offrirà alla filiera l’occasione di confrontarsi su progetti e prospettive, nell’ambito di una congiuntura internazionale che rimane particolarmente complicata e instabile sotto il profilo economico, finanziario e geopolitico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

