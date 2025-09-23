(Adnkronos) – Bene il riconoscimento dello Stato di Palestina perché “senza la soluzione a due stati in Medio Oriente non ci sarà pace, ma prevarrà l’estremismo e il radicalismo”. Così il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha aperto l’80esima Assemblea generale dell’Onu. “I palestinesi hanno diritto ad avere uno Stato”, ha scandito Guterres . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Al via l’Assemblea Onu, Guterres: “Bene riconoscere la Palestina”. Trump: “Tempi di crisi con guerre in due continenti”