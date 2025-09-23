Al via la XXI edizione del Premio Cinema Giovane & Festival delle Opere Prime del Cinema italiano

Cinema: a Roma dal 299 all’ 110 torna la XXI edizione del Premio Cinema Giovane & Festival delle Opere Prime. Al via la  XXI edizione del Premio Cinema Giovane & Festival delle Opere Prime del Cinema italiano, la manifestazione organizzata dall’associazione culturale  Cinecircolo Romano, presieduta da  Catello Masullo, che si svolgerà al  Cinema Caravaggio  di Roma dal  29 Settembre al 1 Ottobre 2025. Dei 10 film selezionati e proposti al pubblico e che concorreranno, tutti, ai premi tecnici, tre saranno in concorso per l’attribuzione del primo premio, il  Premio Cinema Giovane  propriamente detto, attribuito dal pubblico e dagli studenti del  Progetto di Educazione al Cinema d’Autore   e dei  PCTO  (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) e del  Premio per Opera Preferita dagli Studenti. 🔗 Leggi su 361magazine.com

