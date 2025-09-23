Al via il ' Punto Digitale Facile' in quattro store Coop tra Pisa e Ponsacco
I ‘Punti Digitale Facile’ arrivano anche in Coop.fi: grazie alla collaborazione con Regione Toscana da oggi il servizio di supporto nell’uso delle nuove tecnologie prende il via nei punti vendita Coop di Pisa Cisanello, Porta a Mare, San Giusto e Ponsacco dove saranno operativi Punti Digitale. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
