Al via il processo a Chiara Ferragni In aula si presenta una 70enne | chiede 500 euro di danni

È iniziato oggi, martedì 23 settembre, il processo a carico di Chiara Ferragni, accusata di truffa aggravata insieme ad altre due persone per la vicenda del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi. A sorpresa, tra i presenti all’udienza predibattimentale si è costituita una donna di 70 anni, Adriana di Avellino, che aveva acquistato il pandoro pensando di sostenere una causa benefica. La signora, rappresentata dall’avvocata Giulia Cenciarelli, ha indicato un danno di circa 500 euro. Tuttavia, sembra probabile che accetti un accordo economico fuori dal processo e non diventi parte civile. 🔗 Leggi su Open.online