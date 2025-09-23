Al via i lavori di riqualificazione nella frazione di Persignano a Terranuova
Arezzo, 23 settembre 2025 – Sono iniziati i lavori di riqualificazione nella frazione di Persignano, intervento che si inserisce all'interno di una programmazione più ampia dedicata alle frazioni del territorio comunale. Dopo la manutenzione straordinaria realizzata a Castiglion Ubertini e conclusa a luglio, attualmente è in corso l'intervento a Persignano e, successivamente, i lavori proseguiranno nella frazione alla Penna alta. Il progetto complessivamente, interamente finanziato con risorse comunali per un valore di 218. 🔗 Leggi su Lanazione.it
