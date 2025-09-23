Al teatro Unione il Premio Mattia Torre scelti i sette finalisti | Geppi Cucciari conduce la doppia serata

Viterbo si prepara a ospitare la prima edizione del premioMattia Torre”, che seleziona i migliori testi per film e serie tv, in programma venerdì 3 e sabato 4 ottobre al teatro dell’Unione. La giuria composta da Valerio Aprea, Giacomo Ciarrapico, Geppi Cucciari, Valerio Mastandrea e Luca. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

