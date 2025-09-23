Al Teatro Ricciardi arriva lo spaghetti western il 28 settembre tutti in sala per I Vigliacchi di Big Creek
Tempo di lettura: < 1 minuto Domenica 28 settembre, ore 19.00, al Ricciardi di Capua sarà proiettato “I Vigliacchi di Big Creek”, il film di Gaetano Cucciardi, scritto da Gianpaolo Gentile. Un viaggio tra duelli, polvere e colpi di pistola che porterà gli spettatori dritti nel cuore del Far West. Il film, diretto dal capuano Cucciardi (già noto per il pluripremiato “Il berretto di Squille”), è stato presentato in anteprima durante la IV edizione del festival Spaghetti Western Pietrastornina”, in programma dal 4 al 7 settembre 2025 a Pietrastornina (AV). Protagonisti del cortometraggio Lucio Ciotola, Gianpaolo Gentile (anche autore del soggetto e della sceneggiatura), Luca Gaeta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
