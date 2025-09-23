Al Teatro Ricciardi arriva lo Spaghetti Western con I Vigliacchi di Big Creek

Casertanews.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una serata all’insegna del Far West e della polvere da sparo è in arrivo al Teatro Ricciardi di Capua. Domenica 28 settembre, alle ore 19, sarà proiettato il cortometraggio “I Vigliacchi di Big Creek”, diretto dal regista capuano Gaetano Cucciardi e scritto da Gianpaolo Gentile.Il film. 🔗 Leggi su Casertanews.it

