L’ Ambulatorio Metabolico Integrato e Cura dell’Obesità (AMICO) è il nuovo percorso medico multidisciplinare del Policlinico San Marco nato per offrire risposte qualificate, innovative ed evidence based e accompagnare i pazienti in percorsi finalizzati alla: -riduzione del peso; -diminuzione del rischio cardiovascolare; -miglioramento della salute metabolica (glicemia, pressione arteriosa, profilo lipidico etc.). Frutto della decennale esperienza dell’Ospedale nella diagnosi e cura di sovrappeso e obesità patologica e delle sindromi metaboliche ad esse associate, l’ambulatorio vede coinvolti gli specialisti del Centro di chirurgia bariatrica e metabolica dell’Ospedale e del Servizio di nutrizione Clinica. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Al Policlinico San Marco Nasce AMICO, Ambulatorio Metabolico Integrato e Cura dell’Obesità