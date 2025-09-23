Al Nato CA2X2 Forum 2025 l’IA per il futuro della difesa

L’Intelligenza Artificiale protagonista nelle strategie di difesa, tecniche di simulazione e cooperazione fra Paesi. Nell’era della cyberguerra e degli hacker digitali e degli attacchi con i droni per prevenire conflitti e rafforzare la stabilità internazionale è fondamentale aprirsi all’innovazione e allo sviluppo di nuovi modelli. Di questi temi si discute da oggi a Roma nell’ambito del NATO CA2X2 Forum 2025, che si tiene fino al 25 settembre presso l’Hotel e Centro Conferenze Ergife. Il summit, giunto alla 20sima edizione, è uno degli appuntamenti più attesi a livello internazionale in materia di sicurezza, tecnologia e cooperazione multilaterale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it